DJ Aktien Schweiz rücken Richtung Allzeithoch vor

ZÜRICH (Dow Jones)--Ein starker Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und nachlassende Zinssorgen haben am Donnerstag den europäischen Aktienmarkt nach oben getrieben. Die Kurse in der Schweiz folgten den positiven Vorgaben. Trotz der positiven Wirtschaftsdaten werde die Europäische Zentralbank die Geldpolitik noch lange locker lassen, wie Marktteilnehmer mit Verweis auf Zentralbanker sagten. Schwächere Daten aus den USA dämpften auch dort die Sorgen vor einer Zinswende. Auch aus Großbritannien erreichten die Märkte taubenhafte Signale der Notenbank. Der SMI übersprang kurzzeitig über die 12.000-Marke und schloss letztlich 0,8 Prozent höher bei 11.994 Punkten. Damit näherte sich der Index bis 78 Zähler seinem Allzeithoch an. Alle SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 33,56 (zuvor: 30,47) Millionen Aktien.

Trotz der Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen lagen Credit Suisse mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent an der Spitze des Tableaus. Die Analysten von Berenberg hatten die Papiere der Großbank "Kaufen" erhöht. Ansonsten war defensives Wachstum wieder stark gefragt. Die Titel der Luxusgüterhersteller erholten sich europaweit vom Rücksetzer des Vortages: Swatch und Richemont zogen um 1,5 bzw. 1,2 Prozent an. Der eher defensive Chemiewert Givaudan legte um 1 Prozent zu.

ABB prüft offenbar die Abspaltung der Prozessautomation, der Kurs legte um 1,4 Prozent zu. Bei Roche (plus 0,7%) stützte, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Antrag auf vorrangige Prüfung einer Behandlung für eine Augenerkrankung angenommen hatte.

Unter den Nebenwerten schnellten Tecan um 10,8 Prozent nach oben. Der Laborausrüster baut mit der Übernahme der Paramit Corporation seine kommerzielle Reichweite sowie Präsenz in den USA und Asien aus. Marktteilnehmer bewerteten den Kaufpreis positiv. Eine Kapitalerhöhung und Erweiterung des Portfolios wurde bei New Value (plus 13,5%) positiv aufgenommen.

