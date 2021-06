EQS Group-News: Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Glarner Kantonalbank emittiert Tier-2-Anleihe (10NC5) über 150 Millionen Franken



24.06.2021 / 18:35



Glarus, 24. Juni 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) emittiert in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank eine Tier-2-Anleihe in der Höhe von 150 Millionen Franken. Es handelt sich um eine 10jährige Anleihe mit einmaliger Kündigungsoption der GLKB nach 5 Jahren. Der Emissionspreis liegt bei 100.353% und der Zinssatz beträgt 1.00%. Die Anleihe ist durch Standard & Poor's (S&P) mit BBB geratet. Sie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 111'822'338; ISIN CH1118223382).



Mit dieser Emission stärkt die Glarner Kantonalbank ihre Eigenkapitalbasis nachhaltig und ermöglicht weiteres organisches Wachstum.



Gleichzeitig stellt die GLKB in Aussicht, die 2,625 Prozent nachrangige Tier-1-Anleihe aus dem Jahr 2015 über 100 Millionen Franken per 27. Januar 2022 zu kündigen und zurückzubezahlen.

Ende der Medienmitteilungen