Die Hamburger Sutor Bank bietet gemeinsam mit justTRADE, dem Online-Broker aus ihrem Partner-Ökosystem, ab sofort die erste vollständige Investment-as-a-Service-Plattform, die sowohl den Kauf von Einzelwerten klassischer und digitaler Anlageklassen als auch Sparpläne etwa in Fonds- oder Kryptowerte-Portfolios ermöglicht. Über die Brokerage-API der Plattform können über 500.000 Wertpapiere und acht Kryptowerte zu sehr attraktiven Konditionen gehandelt werden. Das Angebot richtet sich an nicht-regulierte und regulierte Unternehmen, die Brokerage in ihr Geschäftsmodell integrieren oder die Abwicklung des Wertpapier- und Kryptowertegeschäfts mit einem ...

