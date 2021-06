London (ots/PRNewswire) - Monocle hat die dänische Hauptstadt in diesem Jahr zur lebenswertesten Stadt gekürt, da die Pandemie die Diskussionen über Grünflächen, besseren Wohnraum und die Anwerbung neuer Talente wichtiger denn je macht."Kopenhagen ist eine dieser Städte, in denen es einen echten Ehrgeiz gibt, eine bessere Lebensqualität für alle zu schaffen", sagt Monocle-Chefredakteur Andrew Tuck. "Die Ambitionen zur Schaffung einer saubereren Umwelt sind erstklassig und die Stadt erntet die Früchte jahrelanger städtischer Investitionen."Die nächsten fünf Plätze in der Umfrage gingen an Zürich, Helsinki, Stockholm, Tokio und Wien. Lesen Sie die vollständige Liste der besten Städte:1. Kopenhagen2. Zürich3. Helsinki4. Stockholm5. Tokio6. Wien7. Lissabon8. Auckland9. Taipeh10. Sydney11. Seoul12. Vancouver13. München14. Berlin15. Amsterdam16. Madrid17. Melbourne18. Kyoto19. Brisbane20. Los AngelesDies sind die Städte, die das vergangene Jahr genutzt haben, um wieder besser aufzubauen, ihre Wirtschaft, Kulturszenen und Hauptstraßen zu verteidigen und neue Projekte voranzutreiben. Die vollständige Umfrage und eine Untersuchung des Rankings erscheint in der Monocle-Ausgabe Juli/August 2021, die ab sofort weltweit am Kiosk erhältlich ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1550396/Monocle.jpgPressekontakt:Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Hannah Grundy unterhg@monocle.com oder +44 (0)20 7725 4388Original-Content von: Monocle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156792/4951666