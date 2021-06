Bei Deutschlands größtem Autovermieter Sixt startet eine neue Ära: Der langjährige Firmenlenker Erich Sixt räumt seinen Posten und übergibt an seine Söhne Alexander und Konstantin. Und die wollen nicht nur dafür sorgen, dass der Autovermieter auf dem Markt überlebt, sondern sogar einen drauflegt. Geht die Rekordfahrt der Aktie also weiter?Alexander und Konstantin wollen als Duo nun den 1912 gegründeten Familienkonzern in vierter Generation weiter digitalisieren und zum profitabelsten Autovermieter ...

