Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im abgelaufenen Quartal von den Wiedereröffnungen von Ladengeschäften in der Corona-Pandemie profitiert und die Erwartungen übertroffen. Der Konzern verdoppelte in der vierten Periode seine Umsätze annähernd - befeuert durch den Großhandel. Nike verbuchte einen Gewinn von 1,51 Milliarden Dollar nach Verlusten von 790 Millionen im Vorjahr. Pro Aktie verdiente Nike bereinigt 93 Cent, wobei Analysten nur 51 Cent erwarftet hatten. Der Umsatz stieg auf 12,34 (6,31) Milliarden Dollar und übertraf erstmals die 12-Milliarden-Marke. Die Konsensschätzung hatte bei nur 11 Milliarden Dollar gelegen. Die Direkt-Umsätze kletterten um 73 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar, die Online-Erlöse legten um 41 Prozent zu. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Nike mit einem Umsatzanstieg um mehr als 10 Prozent auf über 50 Milliarden Dollar, etwas langsamer als der Zuwachs von 19 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr. Daneben sollen sich die Gewinnmargen aufgrund des höheren Anteils an Direktvertrieb zum Endkunden verbessern.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: -13,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 86,5 1. Umfrage: 86,4 zuvor: 82,9

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % Dow Jones-Indikation 34.332,00 +0,15% S&P-500-Indikation 4.272,00 -0,01% Nasdaq-100-Indikation 14.377,00 +0,05% Nikkei-225 29.058,18 +0,63% Hang-Seng-Index 29.257,07 +1,30% Kospi 3.301,53 +0,47% Shanghai-Composite 3.606,37 +1,11% S&P/ASX 200 7.311,50 +0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Konjunkturzuversicht treibt die Kurse. Die Börsen folgen ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim Nasdaq-Composite. Dort sorgte neben gut ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für Optimismus, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte. Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund, obwohl es mit den Marktzinsen etwas nach oben ging. In Tokio profitieren Panasonic (+4,2%) davon, dass das Unternehmen seinen kompletten Tesla-Anteil verkauft hat. Für Eisai geht es dagegen um rund 3 Prozent nach unten, nachdem die US-Arzneimittelbehörde angekündigt hat, ein konkurrierendes Präparat gegen Alzheimer von Eli Lilly beschleunigt prüfen zu wollen. In Seoul steigt der Kurs des Einzelhändlers E-mart um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat für rund 3 Milliarden Dollar 80 Prozent des Südkorea-Geschäfts von Ebay übernommen.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kursfeuerwerk von gut 14 Prozent hat die Nike-Aktie auf die Viertquartalszahlen reagiert (s.o.). Fedex verloren dagegen nach dem Geschäftsbericht 4,4 Prozent. Der Logistiker berichtete zwar Rekordergebnisse, sorgte aber mit dem Ausblick für Ernüchterung. Probleme bereitet dem Unternehmen unter anderem die Suche nach neuen Mitarbeitern. Der IT-Dienstleister Synnex steigerte Gewinn und Umsatz deutlich zum Vorjahr, der Kurs gab dennoch um 1,7 Prozent nach. Synnex stellte für das laufende Quartal niedrigere Umsätze in Aussicht. Progress Software zeigten sich nach dem Quartalsausweis 1,7 Prozent schwächer. Tesla zeigten sich gut behauptet. Kurz vor Ende des Nachbörsengeschäfts war bekannt geworden, dass Panasonic bereits Ende März seine komplette Tesla-Beteiligung verkauft hat. Für die Kurse der Bankaktien ging es überwiegend etwas nach oben, nachdem die US-Notenbank den großen Banken im jährlichen Stresstest bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt und die Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgehoben hatte.

WALL STREET

DJIA 34.197,08 +0,95% 322,84 +11,7% S&P-500 4.266,50 +0,58% 24,66 +13,6% Nasdaq-Comp. 14.369,71 +0,69% 97,98 +11,5% Nasdaq-100 14.365,96 +0,64% 91,72 +11,5% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 809 Mio 818 Mio Gewinner 2.274 1.715 Verlierer 1.044 1.563 unverändert 146 193

Freundlich - S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten Rekordstände. Für gute Laune sorgte, dass im Ringen um ein Infrastrukturpaket US-Präsident Biden eine Einigung im Senat verkündete. Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik gerieten in den Hintergrund. John Williams, Leiter der US-Notenbankfiliale in New York, hatte gesagt, dass Zinserhöhungen noch nicht so bald auf der Agenda stünden. Getrieben von den Biden-Plänen führten die Titel des Baumaschinenherstellers Caterpillar (+2,6%) das Dow-Tableau mit an. Nur Boeing (2,9%) schlossen fester. Die Aktien des Baustofflieferanten Martin Marietta Materials und die des Bauaggregateproduzenten Vulcan Materials kletterten um 2,6 bzw. 3,3 Prozent. Der Klebstoffhersteller H.B. Fuller (-2,8%) hatte zwar besser abgeschnitten als prognostiziert, erwartet aber einen höheren Anstieg der Rohstoffkosten. Die Eli Lilly machten einen Sprung um 7,3 Prozent, nachdem die FDA ein Alzheimermittel als bahnbrechende Therapie eingestuft hatte. Der Kurs des Alzheimer-Präparat-Wettbewerbers Biogen verlor 6,1 Prozent. Die Aktie des Betreibers der gleichnamigen Streaming-Plattform Confluent schloss beim Börsendebüt 25,1 Prozent über Ausgabepreis.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 0,4 0,26 14,8 5 Jahre 0,91 2,7 0,88 54,6 7 Jahre 1,24 0,6 1,24 59,4 10 Jahre 1,49 0,4 1,48 57,1 30 Jahre 2,10 -1,1 2,11 44,9

Die Zehnjahresrendite bei Staatsanleihen bewegte sich kaum, nachdem falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Bostic am Vortag noch für etwas fAuftrieg gesorgt hatten. Mit der Aussicht auf eine Zinserhöhung schon 2022 notierten die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Niveau seit 14 Monaten, wenn gleich sie sich auf Tagessicht auch kaum bewegten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1941 +0,09% 1,1931 1,1937 -2,2% EUR/JPY 132,33 +0,04% 132,27 132,35 +4,9% EUR/GBP 0,8572 +0,02% 0,8570 0,8551 -4,0% GBP/USD 1,3930 +0,07% 1,3920 1,3959 +1,9% USD/JPY 110,83 -0,03% 110,87 110,88 +7,4% USD/KRW 1127,81 -0,37% 1132,03 1132,97 +3,9% USD/CNY 6,4593 -0,20% 6,4720 6,4744 -1,0% USD/CNH 6,4606 -0,14% 6,4699 6,4759 -0,7% USD/HKD 7,7621 -0,02% 7,7633 7,7641 +0,1% AUD/USD 0,7595 +0,15% 0,7583 0,7579 -1,4% NZD/USD 0,7076 +0,22% 0,7060 0,7058 -1,5% Bitcoin BTC/USD 34.475,51 -0,95% 34.806,63 33.079,01 +18,7%

Beim Dollar tat sich wenig, er setzte die Seitwärtstendenz vom Vortag fort. Das Pfund Sterling kam nach den Beschlüssen der Bank of England (BoE) etwas zurück. Die Notenbanker hatten bei ihrer Abstimmung über die Leitzinsen wie auch das Anleiherückkaufprogramm keine Überraschungen parat. Eine Zinserhöhung wurde im Geldpolitischen Rat mit 9:0 Stimmen abgelehnt, für eine Reduzierung der Anleihekäufe sprach sich erneut ein Notenbanker aus, während acht dagegen waren. Die BoE wiederholte zudem, dass der Inflationsanstieg vorübergehender Natur sein dürfte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,48 73,30 +0,25% 0,18 +51,9% Brent/ICE 75,75 75,56 +0,25% 0,19 +47,8%

Die Ölpreise bewegten sich auf dem zuletzt erhöhten Niveau kaum. Erdöl ist so teuer wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Das Infrastrukturprogramm der Regierung befeuerte tendenziell die Nachfragefantasie.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,36 1.775,48 +0,27% +4,88 -6,2% Silber (Spot) 26,15 25,98 +0,69% +0,18 -0,9% Platin (Spot) 1.105,80 1.096,25 +0,87% +9,55 +3,3% Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,44% +0,02 +22,8%

Der Golpreis gab im US-Geschäft leicht nach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent erhöht.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Kernverbraucherpreise in Tokio waren im Juni gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Prognose hatte auf ein Minus von 0, Prozent gelautet.

BANKEN-STRESSTEST

Die US-Notenbank hat den großen Banken bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt und die Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgehoben. Alle 23 Banken haben bei den jährlichen Stresstests gut abgeschnitten. Ein besonders gutes Ergebnis erzielte die US-Tochter der Deutschen Bank - sie erreichte im Krisenszenario die höchste Kapitalquote aller getesteten Banken.

PANASONIC / TESLA

Panasonic hat sich einem Zeitungsbericht zufolge von seiner gesamten Beteiligung an seinem Batterie-Kunden Tesla für geschätzte 3,88 Milliarden Dollar getrennt. Laut einem Panasonic-Manager soll sich an der Geschäftsbeziehung mit dem US-Elektroautohersteller nichts ändern.

