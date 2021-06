Die Gegenbewegung beim Goldpreis wurde jäh gestoppt. Doch das Edelmetall ist technisch stark überverkauft. Somit bieten sich nun Chancen für mutige Anleger, die gerne antizyklisch handeln.

Überverkaufte Lage beim Goldpreis!

Der starke US-Dollar hatte am MIttwoch die Gegenbewegung beim Goldpreis gestoppt. Das Preis des Edelmetalls scheiterte lehrbuchmäßig an der 100-Tage-Linie. Danach ging es wieder zurück auf Los, in diesem Fall ist das die Unterstützung bei 1.775 US-Dollar je Feinunze. Dort handelt Gold auch heute Morgen. Die Lage am Markt ist allerdings inzwischen stark überverkauft. Damit sollte die aktuelle Unterstützung tatsächlich der Boden sein. Hinzu kommt, dass wir neue Allzeithochs an den Aktienmärkten in New York gesehen haben. Uns würde es nicht wundern, wenn dort kurzfristig erst einmal der Rückwärtsgang eingelegt werden wird. Hinzu kommt, dass wichtige Indikatoren wie der Philadelphie Fed Index und der New York Empire State Index schon im April ihre Hochs markiert haben und seither fallen. Offenbar hat auch die US-Wirtschaft bereits ihren Hochpunkt erreicht. Dazu passen die jüngsten Daten vom Häusermarkt, die Preisrückgänge zeigen.

Alles eingepreist?

Diese Faktoren könnten in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...