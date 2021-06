Im 1. Quartal 2021 ist das an private Haushalte aushaftende Fremdwährungskreditvolumen verglichen mit dem Vorquartal um 640 Mio. Euro oder -5,7 Prozent zurückgegangen; verglichen mit dem 1. Quartal 2020 war es ein Minus von 2,13 Mrd. Euro oder -16,7 Prozent, wie die FMA mitteilt. Damit ist das aushaftende Volumen seit dem Höhepunkt 2008 wechselkursbereinigt um -79,8 Prozent zurückgegangen. Absolut haften noch 10,33 Mrd. Euro in fremder Währung aus. Der Anteil der Fremdwährungskredite an den gesamten an private Haushalte vergebenen Kredite konnte damit bereits auf 6,2 Prozent gedrückt werden; am Höhepunkt des FX-Kredit-Booms lag er bei rund einem Drittel (31,8 Prozent). 96,4 Prozent der Fremdwährungskredite entfallen auf Schweizer Franken, der ...

