Kopenhagen/Berlin (ots) - Das dänische Unternehmen Liva Healthcare (https://livahealthcare.com/?lang=de) ("Liva"), ein führender europäischer Anbieter von digitaler Gesundheitsberatung zur Prävention und Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas, gibt heute seine Expansion nach Deutschland bekannt. Geschäftsführer für den deutschen Markt ist der Arzt und Health-Unternehmer Dr. med. Philipp M. Schäfer.Das Health-Tech-Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen und London, hat es sich seit seiner Gründung 2015 zur Aufgabe gemacht, Menschen mit chronischen Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu helfen. Dazu bietet Liva ein personalisiertes Beratungsprogamm via App, das positive Verhaltensänderungen fördert und Patienten individuell und angepasst an die persönliche Lebenssituation auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil begleitet.Liva ist mit seiner Lösung bereits in acht Ländern aktiv. In Großbritannien, Irland, Australien, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Schweden und Spanien hat das Unternehmen schon gezeigt, dass es mit der Kombination aus skalierbarem Gesundheitscoaching und persönlicher zwischenmenschlicher Beziehungen nachweislich relevante klinische Ergebnisse erzielt. Das Programm ist besonders effektiv bei traditionell schwer zu erreichenden sozioökonomischen Gruppen. Mit dem Markteintritt in Deutschland wird Liva einen weiteren Standort in Berlin eröffnen.Weltweit arbeitet Liva mit relevanten Akteuren des öffentlichen Gesundheitswesens, der Versicherungsbranche und aus dem Bereich Life Sciences zusammen und ist seit 2017 Partner des britischen Gesundheitssystems National Health Service (NHS) für Englands weltweit führendes Nationalen Diabetes-Präventionsprogramm. Zudem gibt es Kooperationen mit der Stadt Kopenhagen, den internationalen Krankenversicherungen AXA Health und Bupa Australia, sowie den weltweit aktiven Pharma-Unternehmen Novo Nordisk und Amgen.Auch in Deutschland möchte Liva mit seinen Gesundheitsberatungs-Programmen übergewichtige Menschen dabei unterstützen, ihren Gesundheitszustand zu managen und gesündere Gewohnheiten zu entwickeln, die sie langfristig in ihren Alltag einbinden können.Übergewicht und inaktiver Lebensstil als zwei der häufigsten Ursachen für Typ-2-DiabetesEine im Juni 2021 veröffentlichte Studie der Technischen Universität München (https://www.ekfz.tum.de/fileadmin/PDF/Pressemitteilung_Ernaehrung_und_Bewegung_in_Zeiten_von_Corona_final_020621.pdf) zeigt, wie wichtig ein gesunder Lebensstil gerade in Zeiten von Homeoffice und Lockdown ist: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland bewegen sich weniger als noch vor einem Jahr. Personen mit Übergewicht haben im Durchschnitt sogar 7,2 Kilogramm zugenommen. Sehr häufig führt Adipositas und in Kombination mit einem inaktiven Lebensstil zu Typ-2-Diabetes. Die International Diabetes Federation geht davon aus, dass in Deutschland mittlerweile über 9,5 Millionen Erwachsene mit Diabetes leben (https://idf.org/our-network/regions-members/europe/members/136-germany.html)."Mehr als 15 Prozent der deutschen Erwachsenen haben Diabetes. Das ist europaweit führend und die Zahlen sind erschreckend, wenn man bedenkt dass wir weitere Auswirkungen der Pandemie diesbezüglich sehen werden. Gleichzeitig gibt es wachsendes Interesse an innovativen und personalisierten Lösungen, die langfristig helfen können", sagt Dr. med. Philipp M. Schäfer, Geschäftsführer Deutschland von Liva Healthcare. "Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt um mit Liva auch im deutschen Markt zu starten und zu zeigen, wie wirkungsvoll patientenzentrierte, digitale Lösungen gerade bei chronischen Krankheiten helfen können."Über die Liva-App erhalten die Mitglieder Unterstützung und Informationen von einem echten Gesundheitsberater, der die Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen individuell begleitet. Das Unternehmen setzt auf echte zwischenmenschliche Beziehungen, durch die ein weit besseres Ergebnis erzielt werden kann als mit automatisierten Bots oder ähnlichen Lösungen. In der App erhalten die Teilnehmer ein wöchentliches Coaching per Video und Text durch ihren persönlichen Gesundheitscoach, der ihnen zudem maßgeschneiderte Ernährungstipps, Bewegungsroutinen und individuelle Rezepte schickt. Bei einer Programmdauer von 3 bis 18 Monaten können die Teilnehmer ihre Fortschritte in Echtzeit über die Liva-App verfolge. Neben dem persönlichen Coaching können Sie sich in einer Community mit Gleichgesinnten, die dasselbe Programm absolvieren, austauschen, Erfahrungen teilen und sich gegenseitig motivieren.Stephanie Kaiser, Expertin für digitale Gesundheitslösungen, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Liva und ehrenamtliches Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung Deutschland, sagt: "Es ist an der Zeit, dass digitale Lösungen wie Liva auch in Deutschland dazu beitragen, chronischen Krankheiten vorzubeugen oder die Patienten therapeutisch zu begleiten. Durch die bewusste Verknüpfung aus individueller Beratung, persönlichem Austausch und dem verlängerten (digitalen) Arm über eine sehr nutzerfreundliche App wird Liva zum steten Begleiter in der Hosentasche der Patienten. So werden häufiger langfristige Erfolge erzielt und das Leben der Patienten nachhaltig verbessert."Über Liva HealthcareLiva Healthcare ist einer der europaweit führenden Anbieter von skalierbarem digitalem Gesundheitscoaching und unterstützt Menschen über eine preisgekrönte App dabei, Übergewicht, Prädiabetes, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern und zu managen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und London und wurde 2015 von dem Team hinter dem führenden unabhängigen Gesundheitsinformationsportal NetDoctor.com (http://netdoctor.com/) gegründet. 2017 wurde Liva von NHS England als Partner für sein weltweit führendes nationales Diabetes-Präventionsprogramm ausgewählt.Pressekontakt:Jonas Damsgaard (Head of PR & Communications)Telefon: +45 42306013E-Mail: jdj@livahealth.comOriginal-Content von: Liva Healthcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156789/4951752