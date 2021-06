Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nicht zuletzt dank guter Vorgaben aus Übersee zum Wochenschluss fester in den Handel starten. Damit zeichnet sich für den Leitindex SMI die sechste Gewinnwoche in Folge ab. Rückenwind erhält er einerseits von der Rekordjagd an den US-Märkten, die für Höchststände beim Technologieindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...