Die Aktien der Deutschen Post haben ihren Rekordlauf am Freitag vorerst beendet. Am Vortag wurde mit 58,49 Euro noch eine erneute Bestmarke aufgestellt. Dann allerdings enttäuschte der Wettbewerber Fedex am Abend mit seinem Ausblick. Die Aktie des US-Logistikers geriet denn auch im nachbörslichen US-Handel mit mehr als vier Prozent unter Druck. Für die von Fedex vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal gab es zwar positives Feedback, als Belastung empfanden Händler aber den Ausblick auf ...

