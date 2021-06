Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung ist aktuell, im Nachgang zur Coronakrise und inmitten der wirtschaftlichen Erholung, ein sehr prominentes Thema in den Medien und an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die Notenbanken würden nicht müde, die vorübergehenden Faktoren der höheren Preisdynamik der letzten Monate zu betonen. Statistische Effekte, Steuersatzänderungen, Energiepreise und Lieferengpässe würden dabei wichtige Rollen spielen, aber auch die Tatsache, dass es in der Krise zu einer ungewohnt großen Ausdehnung der Geldmengen gekommen sei, sollte nicht übersehen werden. Das Wachstum der Geldmenge habe sich zuletzt verlangsamt, sodass Inflationsgefahren von dieser Seite nicht größer geworden seien. ...

