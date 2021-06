VW greift nach dem französischen Autovermieter Europcar. Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme der Franzosen, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Wie passt Europcar zu VW und was macht die Aktie daraus?Ein unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie von Volkswagen habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen.Für VW hätte der Deal durchaus Charme. ...

