Ratingen (ots) - In der vergangenen Woche treiben in Dortmund nächtliche Randalierer ihr Unwesen. Doch als sie auf die Eingangstür eines örtlichen Geschäftes für Tabakwaren und Zubehör einschlagen, um in das Innere zu gelangen, werden sie von einem Verisure (https://www.verisure.de)-Mitarbeiter gestoppt. Denn, was die Übeltäter nicht wissen, der Bullet Store wird von dem führenden europäischen Sicherheitsanbieter mit dessen einzigartiger Kombination aus moderner Technologie und menschlicher 24/7 Fernüberwachung, geschützt. Die Schocksensoren des Hochsicherheits-Alarmsystems, die jede Manipulation an der sogenannten Außenhaut eines Objektes wahrnehmen, melden diese an die Alarmzentrale von Verisure. In der rund um die Uhr besetzten Notruf- und Serviceleitstelle (https://www.youtube.com/watch?v=Pe4kXwtTz88) (NSL) wird ein eingehender Alarm binnen Sekunden verifiziert und bei Bedarf direkt eingegriffen. So gelingt es der NSL-Fachkraft ein Eindringen in das Dortmunder Geschäft zu verhindern und damit größeren Schaden für den Händler abzuwenden.Als vom Haupteingang des Shisha-Ladens ein Schocksignal bei der VdS-zertifizierten Verisure Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) in Ratingen eingeht, ist es 3:30 Uhr morgens. Über VoIP (Voice over IP) schaltet sich eine der diensthabenden NSL-Fachkräfte unmittelbar zu, spricht die Personen an, die sich nicht identifizieren, und vernimmt Geschrei, das nichts Gutes verheißt. Die Sicherheitskamera, die ebenfalls zum Hochsicherheits-Alarmsystem gehört, zeigt, dass gegen die Tür geschlagen wird, Glas zerschellt. Sofort kontaktiert die NSL-Fachkraft die Polizei. Diese hat bereits gehört, dass Randalierer in der Stadt unterwegs sein sollen und eilt nun zum Ort des Geschehens. Ein NSL-Kollege benachrichtigt zwischenzeitlich den Ladenbesitzer, der sich ebenfalls auf den Weg macht. Später berichtet dieser, dass seine Türe zwar beschädigt wurde, doch dank des frühzeitigen Eingreifens der Verisure NSL zum Glück niemand in sein Geschäft eindringen und Schlimmeres anrichten konnte. Der zufriedene Kunde bedankt sich für die gute Arbeit der VdS-zertifizierten Alarmzentrale des Rundum-Sicherheitsanbieters aus Ratingen.Was macht Verisure?Verisure (https://www.verisure.de) ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring (https://www.youtube.com/watch?v=Pe4kXwtTz88). Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 3,8 Millionen Kunden in 16 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 300 Mitarbeitern bereits mehr als 10.000 zufriedene Kunden (https://www.youtube.com/watch?v=Bv_kSh-iVHo) in NRW, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hamburg.Verisure, das Unternehmen1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 3,8 Millionen Kunden in 16 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und seit Ende 2018 auch Deutschland.Was bedeutet Verisure?"Veri" kommt von Verifizierung. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Wachdienst, Polizei, Feuerwehr oder Notarzt eingeschaltet und bei Bedarf die nebelartige ZeroVision® Sichtbarriere ausgelöst. 