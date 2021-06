Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Konsum im Fokus ++ Hornbach legt Zahlen vor ++ Nike verdoppelt Umsatz ++ Bike24 startet in den Börsenhandel.

> MÄRKTE & KURSE | Die Rekordjagd an den US-Börsen setzte sich gestern fort. Die Einigung im US-Senat über das geplante Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden schob die Kurse an. Auch die US-Konjunkturdaten (Auftragseingänge langlebige Güter, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) wurden positiv aufgenommen. Der Nasdaq 100 stieg um 0,64 % auf 14.365,96 Punkte. Der S&P 500 legte um 0,58 % auf 4.266,49 Punkte zu. Der Dow Jones schloss 0,95 % fester bei 34.196,82 Punkten. Der US-Leitindex ist damit aber noch etwas von seinem Anfang Mai erreichten Höchststand entfernt.

An den deutschen Börsen steht heute im frühen Handel der Konsum im Fokus. Die Marktforschungsgesellschaft GfK prognostiziert für Juli beim Konsumklima einen Wert von -0,3 Punkten, was 6,6 Punkte über dem Wert für Juni liegt. Zuletzt wurde im August 2020 mit -0,2 Punkten ein besserer Wert gemessen. Auch die Erwartungen der Verbraucher für Konjunktur und Einkommen legten nach Angaben der GfK deutlich zu. Trotz der guten Vorgaben eröffnet der Dax heute Morgen aber fast unverändert (-0,03 % bei 15.584,90 Punkten). Positive Signale gab es auch von Hornbach.

Den vollständigen Artikel lesen ...