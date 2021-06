Die Lizenzvergabe-Kommission entzog einem Startup die Erlaubnis, 55 modifizierte Tesla-Taxis zu betreiben. Es solle sich Verbrenner kaufen, lautet die Lösung der Stelle. New Yorks Taxiregulierung stimmte am Dienstag dafür, keine neuen Lizenzen für Elektrofahrzeuge zu erteilen. Damit blockiert die Taxi and Limousine Commission (TLC) das Unternehmen Revel, das einen Ride-Sharing-Dienst mit Elektrofahrzeugen aufbauen wollte. Im Gegensatz zu den Wettbewerbern Uber und Lyft sollten die Fahrzeuge emissionsfreie Teslas sein und die Fahrer nach Tarif plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...