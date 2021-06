DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PVA TePla AG: Hauptaktionär veräußert Aktienanteil



25.06.2021 / 10:48

PVA TePla: Hauptaktionär veräußert Aktienanteil Die PA Beteiligungsgesellschaft mbH, Hauptaktionär der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006) hat 2,5 Mio. Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft.



Die PA Beteiligungsgesellschaft hielt ca. 25% an der PVA TePla AG und reduziert ihren Anteil nach der Platzierung auf nunmehr rund 14,5%. Sie bleibt weiterhin größter Aktionär der PVA TePla AG. Für die bei der PA Beteiligungsgesellschaft verbleibenden Aktien ist eine 2-jährige Lock-up-Periode vereinbart.



"Der Streubesitz der PVA TePla-Aktie wird durch diese Transaktion deutlich auf 86% steigen und damit die Attraktivität der PVA TePla AG am Kapitalmarkt weiter zunehmen", führt der Vorstandsvorsitzende der PVA TePla AG, Manfred Bender, aus. "Es freut mich, dass wir unseren internationalen Investorenkreis darüber hinaus deutlich ausbauen konnten." Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Phone: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



25.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

