Auf mittlerweile 21,44 Prozent hat die Beteiligungsgesellschaft Primepulse ihr Engagement bei Cenit aufgestockt. Und es würde uns nicht wundern, wenn in den kommenden Monaten noch weitere Zukäufe erfolgen - zumindest bis zur Marke von 30 Prozent. Ob es darüber hinaus zu einer Pflichtofferte für die restlichen Cenit-Anteilseigner kommt, ist derweil noch offen. Losgelöst davon bietet ... The post Cenit: Primepulse stockt weiter auf appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...