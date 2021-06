DGAP-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Corporate News Plan Optik AG: Virtuelle Hauptversammlung 2021 - Erfolgreicher Verlauf und positive Gesamteinschätzung - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen - Zunehmende Normalisierung des Geschäftsverlaufs - Kurzarbeit im gesamten Konzern beendet Elsoff, 25.06.2021 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8), die aufgrund der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit entlastet und die JPLH Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Biedenkopf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.planoptik.com im Bereich Investor Relations eingesehen werden. In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der anschließenden Generaldebatte erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche und stellte diese in den Kontext der andauernden Pandemie sowie der übergeordneten strategischen Entwicklung. Mit positivem Gesamturteil: Trotz starker Belastungen durch verringerte Abrufe wesentlicher Kunden aus der Medizintechnik bzw. der Automobilindustrie sowie substantiell höherer Materialkosten infolge von Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen, konnte das Umsatzniveau einigermaßen gehalten und im zweiten Halbjahr wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Gleichzeitig wurde die strategische Ausgangsposition für die künftige Entwicklung weiter verbessert und konsequent in innovative Technologien und zukunftsträchtige Entwicklungsprojekte investiert. Die Plan Optik-Gruppe ist damit gut aufgestellt, um von der wieder anziehenden Nachfrage nach intelligenten MEMS-Lösungen zu profitieren. Während der Auftragseingang im Automobilbereich aufgrund von Lieferengpässen und Kapazitätsproblemen innerhalb der Branche trotz positiver Tendenz immer noch unter dem Vorkrisenniveau liegt, haben die Medizintechnik-Kunden ihre Bestellungen ab dem zweiten Quartal wieder an das Vorkrisenniveau angepasst. Vor allem aber der Absatz von Standard-Wafern unter der Eigenmarke "Wafer Universe" hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Entsprechend wird das Produktportfolio aus Carriern, Interposern und elektrischen Glasleiterplatten auf Kupferbasis im laufenden Geschäftsjahr kontinuierlich ausgeweitet. Die notwendige Verlagerung der Fertigung der Waferbasis nach Ungarn schreitet voran, die Profitabilitätsschwelle am Standort in Szekszárd dürfte im Jahresverlauf erreicht werden. Insgesamt hat sich das Geschäftsjahr 2021 für Plan Optik bislang positiv entwickelt, so dass die Kurzarbeit mit dem anziehenden Geschäft zwischenzeitlich im gesamten Konzern beendet wurde. Auch Entwicklungsprojekte mit Kunden können mit Lockerung der Reisebeschränkungen wieder intensiviert werden. Im Vordergrund steht insbesondere die Lasertechnik, die sich rasant weiterentwickelt und dazu beiträgt, Prozesszeiten zu reduzieren und Genauigkeiten zu verbessern. Zur Umsetzung soll in den Ausbau der bestehenden Kapazitäten sowie einen größeren Reinraum investiert werden. Außerdem ist der Aufbau der neuen Kupfer-Interposertechnologie am Standort in Elsoff vorgesehen. So lange die Corona-Pandemie nicht komplett überwunden ist und weitere Infektionswellen oder neue Virusvarianten drohen mit entsprechenden wirtschaftspolitischen Reaktionen und Verhaltensänderungen von Verbrauchern und Unternehmen, bleibt die Unsicherheit für die Geschäftsentwicklung jedoch hoch. Dies wird auch von der im Geschäftsbericht veröffentlichten breiten Prognosespanne reflektiert. Mit Vorlage der Halbjahreszahlen wird die Gesellschaft die Guidance für die Umsatzentwicklung und die EBIT-Marge konkretisieren. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3

D- 56479 Elsoff

Tel.: +49 (0) 2664 5068 10

investor.relations@planoptik.com Über die Plan Optik AG



Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.

