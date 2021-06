Laka (ots) - Einfache Atemübung lindert oder beseitigt schnell und effektiv Schmerzen jeglicher ArtSchmerzen unterschiedlicher Art bekommen fast alle Menschen im Laufe ihres Lebens, die in geistiger und körperlicher Form auftreten. Schmerzen unterscheiden nicht zwischen arm, reich, hell, dunkel, Staats- und Religionsangehörigkeit, gebildet oder ungebildet. Alle Menschen sind von Schmerzen gleichermaßen betroffen. Die einen plagen sich mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, chronische Schmerzen und solche aufgrund Entzündungen oder Verletzungen, sowie viele weitere. Die anderen kämpfen unter anderem mit Angst, Stress, Burnout, Sorgen und vieles mehr.Das weltweit angesehene ÁYIO-Q Zentrum für Vitalität sagt, nahezu alle Schmerzen können mit der richtigen Atmung erheblich reduziert oder gar eliminiert werden. Es hat eine Vielzahl an Atemübungen entwickelt, die jeder von Schmerz Betroffene jederzeit und überall durchführen kann. Sie sind aufgrund der einfachen Umsetzung und der enormen Schmerzlinderung nicht nur sehr beliebt, sondern zudem weltweit täglich von unzähligen Menschen im Einsatz. ÁYIO-Q hat die Atemübung zur Schmerzlinderung, sowie Blutdruckregulierung kostenlos auf seine Webseite veröffentlicht und kann hier https://www.ayio-q.com/atmung-bei-schmerzen/ eingesehen werden. Wer von Schmerzen betroffen ist, sollte die ÁYIO-Q Atemübung unbedingt ausprobieren. Man glaubt es nicht, bis man es selber am eigenen Leib erfahren hat.Die ÁYIO-Q Homepage des renommierten Gesundheitszentrums ist eine Schatztruhe an geistigem und körperlichem Gesundheitswissen von unschätzbarem Wert. Die Besonderheit hierbei ist, dass ausschließlich mit dem gearbeitet wird, was Mutter Natur dem Menschen zur Verfügung stellt. Die begehrten ÁYIO-Q Gesundheitsprogramme beinhalten wertvolle Tipps und bestehen unter anderem aus:- Atemübungen,- Augenübungen- Entspannungsübungen- Ernährungsempfehlungen- Trinkwasserkuren- Revitalisierung der Haut- Mund- und Zahnpflege- ÁYIO-Q Worttherapie©- Kältetherapie- Revitalisierung mit der ÁYIO-Q Modul Berührungstherapie- Übermittlung von wichtigem Wissen zu Geistigem & ErnährungDie gefragten Wasser-, Schlammkuren und Massagen vor Ort werden wegen den COVID- Reisebeschränkungen voraussichtlich wieder ab Mitte kommenden Jahres angeboten. Vorreservierungen können unverbindlich auf der ÁYIO-Q Webseite getätigt werden. Wer bis dahin nicht warten will kann eines der Online-Gesundheitsprogramme buchen. Sie gelten wegen des erschwinglichen Preises, welche ab nur 25 Euro im Monat beginnen, als Geheimtipp unter den Gesundheitsfans. Die Besonderheit an den ÁYIO-Q Online-Gesundheitsprogrammen ist, dass alle Familienmitglieder innerhalb eines Haushalts sie nutzen können. Je größer die Familie ist, desto lohnenswerter ist die Buchung.Das Unternehmen bietet den Teilnehmern der Online-Gesundheitsprogrammen eine 6 wöchige Geld-zurück-Garantie. Sollte der Teilnehmer der Meinung sein, dass keine Besserung seines Gesamtzustandes eingetreten ist, kann er sein Geld zurück fordern. Das ist auch der Grund, weshalb es auf der ganzen Welt von unzähligen Menschen empfohlen wird. Sie haben alle eins gemein: Ihre Erwartungen wurden weit übertroffen. Wer mit einer Krankheit & Schmerz zu kämpfen hat, oder reine Gesundheitsvorsorge auf Naturheilbasis betreiben will, ist bei ÁYIO-Q in jedem Fall gut aufgehoben.Über ÁYIO-Q Zentrum der VitalitätDas in Bulgarien inmitten berühmter antiker Heilbäder ansässige und unter deutscher Leitung stehende ÁYIO-Q Zentrum für Vitalität wird aus allen Fernen von Menschen mit den unterschiedlichsten geistigen und körperlichen Beschwerden aufgesucht. Bereits in der Antike waren die Heilbäder rund um Burgas an der Schwarzmeerküste bei den Griechen als Thermopolis und bei den Römern als Aquae Calidae bekannt und wegen ihren nachgesagten Heilwirkungen aus aller Ferne gern besucht. Die Mineralbäder liegen inmitten eines großräumigen Landschaftsparks am Südhang des Balkangebirges und sind ein balneologischer Kurort von nationaler Bedeutung. Das Mineralwasser hat eine Temperatur von 41 °C, dem ausgezeichnete Trink- und Geschmacksqualitäten zugesprochen wird.ÁYIO-Q hat als Antwort auf die COVID-Reisebeschränkungen umfangreiche Online-Programme entwickelt. Die Teilnehmern erhalten leicht umsetzbare Anleitungen, angereichert mit Wissen der antiken Vitalitäts- und Weisheitslehre, welche mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen gepaart wird. Zielsetzung der Online-Programme ist die Revitalisierung von Körper und Geist. Sie können bequem innerhalb der eigenen vier Wände umgesetzt werden. Die Wissbegierde nach antikem griechischen Wissen ist erstaunlich hoch.Weitere Informationen unter https://www.ayio-q.com und https://www.youtube.com/watch?v=2vOz8LPwQKkPressekontakt:PressekontaktPanagiotis Alexandridis4-Europe LTD & CO. KGOsogovo 138216 LakaTel.: +359 876 277388E-Mail: press@4-europe-consulting.comInternet: https://www.ayio-q.comInternet Presse News: www.4-europe-consulting.com/presse-news/Video: https://www.youtube.com/watch?v=2vOz8LPwQKkOriginal-Content von: ÁYIO-Q, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156094/4952030