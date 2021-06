Vor wenigen Tagen erst gab der Online-Modehändler About You sein Börsendebut. Der Zeichnungspreis lag bei 23 Euro. Nach anfänglich hoher Volatilität suchen die Notierungen nun ihren fairen Wert. Längerfristige Prognosen lassen sich aufgrund der geringen Kurshistorie derzeit nicht treffen. Doch Interesse der Anleger an About You ist klar erkennbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...