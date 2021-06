Neckarsulm (ots) - Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat Kaufland Fleischwaren zum 18. Mal in Folge und damit in Gold mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Dies ist die höchste Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft.



Die Auszeichnungen werden jährlich an Unternehmen der deutschen Fleischwarenbranche vergeben. Diese haben im Vorjahr die besten Ergebnisse bei den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) erzielt. Die Experten bewerten insbesondere den Geschmack, das Aussehen sowie die Qualität der Lebensmittel. Hinzu kommt eine Überprüfung der Deklaration und Verpackung. Dabei haben die Fleisch- und Wurstwaren von Kaufland die Jury erneut überzeugt.



Nach den Worten des DLG-Präsidenten Hubertus Paetow steht der Bundesehrenpreis für eine hohe Glaubwürdigkeit und Wertschätzung der Qualitätsleistung. Wertvolle Ressourcen werden von Kaufland Fleischwaren mit viel Know-how zu Produkten höchster Qualität verarbeitet. Diesem nachgewiesenen Bekenntnis zu Qualität und Genuss gelte es jetzt nachhaltig treu zu bleiben.



