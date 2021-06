Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum bewegt gezeigt. Gegen 11.05 Uhr kostete ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent 75,57 US-Dollar, was einem hauchdünnen Plus von 0,01 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete mit 73,30 Dollar ebenfalls geringe 0,07 Prozent mehr.Am Vortag habe die Meldung, dass die OPEC+ Staaten im August eine weitere Produktionserhöhung beschließen könnten, ...

