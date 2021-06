DJ Bauindustrie warnt vor Lieferengpässen und teuren Baumaterialien

BERLIN (Dow Jones)--Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zeigt sich besorgt über Lieferengpässe und die starken Preissteigerungen bei Baumaterialien. Dies mache den Bauunternehmen zu schaffen. "Dies könnte nicht nur zu Verzögerungen bei einzelnen Projekten führen, die stark steigenden Baumaterialpreise drücken auch auf die - in der Bauwirtschaft im Vergleich zu anderen Zweigen des produzierenden Gewerbes ohnehin schwächere - Ertragslage", warnte der Vizepräsident Wirtschaft des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim Lorenz.

Die neuesten Konjunkturindikatoren für die Bauwirtschaft hatten zuvor gezeigt, dass der Auftragseingang der Betriebe im Bauhauptgewerbe mit 20 und mehr Beschäftigten im April im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um 7,0 Prozent und zum Vormonat um 9,8 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig hätten die Preise für wichtige Vorprodukte wie Betonstahl, Bitumen und Holz im gleichen Zeitraum aber um bis zu 50 Prozent zugelegt.

"Wenn bei langlaufenden Projekten keine Preisgleitung vereinbart wurde, trägt man das Risiko als Bauunternehmer allein", so Lorenz. Auch hätten von der positiven Nachfrageentwicklung der ersten vier Monate nicht sämtliche Regionen gleichermaßen profitiert. Während für Deutschland insgesamt ein Plus von 3,7 Prozent ausgewiesen wurde, sei der Auftragseingang in Ostdeutschland um 3,3 Prozent zurückgegangen.

Auch sei in den Bausparten eine unterschiedliche Entwicklung zu verzeichnen. Während die Nachfrage im Wohnungsbau im April mit 40,5 Prozent deutlich gestiegen sei, habe diese im öffentlichen Bau einen Rückgang um 7,2 Prozent zu verzeichnen. Insbesondere der Straßenbau sei betroffen: Die Orderaufträge von Bund, Ländern und Gemeinden seien im April um 9,0 Prozent zurückgegangen. "Hier macht sich bemerkbar, dass die verfügbaren Mittel nicht zeitnah auf den Markt kommen. Zudem greifen Bund und Länder den Kommunen nicht mehr mit einer Kompensation der Gewerbesteuerausfälle unter die Arme", so Lorenz. Auf kommunaler Ebene gingen Einnahmeausfälle direkt zu Lasten der Investitionen.

Insgesamt habe der Winter sich negativ auf den Umsatz der Baubetriebe ausgewirkt. In den ersten vier Monaten sei dieser um 5,9 Prozent und real um 8,4 Prozent zurückgegangen, so der Verband. Daran hätte auch das leichte Plus im April von 2,3 Prozent nichts geändert.

