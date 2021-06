Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt kommt zum Wochenschluss nicht recht in Fahrt. Nach einem leicht tieferen Start hat der Leitindex SMI seine Abgaben am Vormittag dann kurzzeitig nahezu komplett abgebaut. Nun bewegt er sich weiter in einer engen Handelsspanne knapp 20 Punkten. Am Markt ist man nicht weiter überrascht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...