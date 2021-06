Unterföhring (ots) - Auftakt-Kracher: Mit dem Klassiker FC Schalke 04 - Hamburger SV starten SAT.1 und "ran" in die Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga. SAT.1 zeigt das Duell der beiden Traditionsvereine am Freitag, 23. Juli 2021, live und exklusiv im Free-TV.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit einem Bundesliga-Klassiker kommt der Fußball zu SAT.1 zurück. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga Schalke gegen den HSV ist die gebührend große Bühne für das Comeback von 'ran SAT.1 Bundesliga'. Drei Wochen später freuen wir uns auf das erste Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer."Der Deutsche Meister FC Bayern München eröffnet die neue Erstliga-Saison am Freitag, 13. August 2021, bei Borussia Mönchengladbach. SAT.1 zeigt diese Begegnung ebenfalls live. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und den Reporter:innen Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet live von den Spielen.SAT.1 hat sich das einzige und exklusive Live-Free-TV-Paket der Bundesliga gesichert und zeigt in den kommenden vier Spielzeiten jeweils neun Partien live.Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4952231