Baden-Baden (ots) - "SWR2 Zeitgenossen", u.a. mit Andreas Hofer, Nicole Fritz, Max Hartung / "On Mai Way" mit Vanessa Mai und Promis auf dem LaufbandDer Südwestrundfunk liefert seinen Nutzer*innen in zahlreichen Podcasts hintergründige Information aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Zwei Podcast-Highlights bieten im Juli 2021 besonders vielfältigen Gesprächsstoff: Beim Talkformat "SWR2 Zeitgenossen" berichten u. a. die Direktorin der Tübinger Kunsthalle Nicole Fritz und der Europameister im Säbelfechten Max Hartung über ihren Lebensweg. Sängerin Vanessa Mai bringt im Laufband-Podcast "On Mai Way" ihre prominenten Gäste aus der Unterhaltungsszene ins Schwitzen. Beide Podcasts gibt es auch in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/)."On Mai Way" - Der Laufband-Talk mit Vanessa Mai"On Mai Way" ist vermutlich der einzige deutsche Laufband-Podcast. Sängerin, Tänzerin und Host Vanessa Mai bringt ihre Gäste mit Laufen, Interviews und Spielen außer Atem. Beim gemütlichen Gehen bis hin zum Schluss-Sprint geben die Star-Kolleg*innen oft mehr preis als ihnen lieb ist. Im Juli auf dem Laufband: Schauspieler und TV-Moderator Jochen Schropp (1.7.), Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (8.7.), Sänger und Musikproduzent Ikke Hüftgold (15.7.), die Unternehmerin und Fernsehmoderatorin Judith Williams (22.7.) und Internet-Star Knossi (29.7.). "On Mai Way" läuft als Youtube-Format bereits erfolgreich im SWR Schlager Youtube-Channel und ist seit Juni auch als Podcast verfügbar.Seit 10. Juni 2021, donnerstags, in der ARD Audiothek, auf SWR.de (https://www.swr.de/schlager/on-mai-way-podcast-100.html) und auf den gängigen Podcast-Portalen."SWR2 Zeitgenossen" mit besonderen LebenswegenDer Podcast "SWR2 Zeitgenossen" stellt Persönlichkeiten vor, die auf einen besonderen Lebensweg zurückblicken. Es sind Menschen aus Kultur, Kunst oder Wissenschaft, die aufgrund ihres persönlichen Schicksals, ihres Berufes etwas Besonderes zu sagen haben und bereit sind, ihre nicht alltäglichen Erfahrungen weiterzugeben. Im Juli im Gespräch: der Regisseur und Autor Hans-Werner Kroesinger, der Intendant der IBA2027 Andreas Hofer, die Direktorin der Tübinger Kunsthalle Nicole Fritz, der Säbelfechter und Europameister Max Hartung und der Schriftsteller Eckhart Nickel. "SWR2 Zeitgenossen" ist samstags im Kulturradio SWR2 zu hören und steht bereits vorab online zur Verfügung.Online first in der ARD Audiothek, auf www.SWR2.de (https://www.swr.de/swr2/programm/podcast-swr2-zeitgenossen-102.html) und auf den gängigen Podcast-Portalen.