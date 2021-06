HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen von Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Signale für die Herzogenauracher seien gemischt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer ersten Reaktion am Freitag. Sie dürften zwar in Nordamerika und Europa ebenfalls von hoher Nachfrage profitiert haben. Nikes Stärke lasse aber keinen Raum für Marktanteilsgewinne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

