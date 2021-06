Bonn (www.anleihencheck.de) - In Norwegen ist die Wirtschaftsleistung im April mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, so die Analysten von Postbank Research.Das Bruttoinlandsprodukt befinde sich bereits fast wieder auf Vorkrisenniveau.Die Einzelhandelsumsätze seien im April entgegen den Erwartungen leicht um 0,3 Prozent gestiegen. Auch ein Anstieg des Verbrauchervertrauens und ein Rückgang der Arbeitslosenquote von 4,0 auf 3,3 Prozent im Mai würden Erholungspotenzial signalisieren. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie sei im Mai zwar von 58,9 auf 58,5 Punkte gesunken, bleibe damit aber in der Nähe seines Vier-Jahreshochs und deutlich im expansiven Terrain. ...

