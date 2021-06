Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials setzte seine zuletzt etablierte Abwärtstendenz fort und markierte in der Folge das tiefste Niveau seit Februar 2020, so die Analysten der Helaba.Damals sei es zu einer dynamischen Richtungsänderung und einer sehr deutlichen Spreadausweitung gekommen. In der Regel werde unterstellt, dass sich Verlaufsmuster an den Märkten wiederholen würden. Man dürfe also gespannt sein, ob es in den kommenden Tagen Hinweise auf eine mögliche, vergleichbare Entwicklung geben werde. Aktivitäten auf dem Primärmarkt seien einmal mehr Mangelware geblieben. ...

