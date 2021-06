FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig von der Stelle bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1945 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1936 Dollar festgesetzt.

Der Vormittagshandel zwischen Euro und Dollar verlief ruhig. Konjunkturdaten wurden am Markt eher zur Kenntnis genommen. Im Euroraum verlangsamte sich das Geldmengenwachstum zum wiederholten Male, blieb aber auf erhöhtem Niveau. Vor allem die Krisenpolitik der EZB hat das Wachstum der Geldmenge bis zuletzt getrieben. Stimmungsdaten aus Italien überraschten positiv, bewegten die Kurse aber ebenfalls nicht entscheidend.

Am Nachmittag dürften Analysten und Anleger vor allem auf Preisdaten aus den USA achten. Es wird der Inflationsindex PCE erwartet, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmaß verwendet wird. Der prominentere Indikator CPI war im Mai auf fünf Prozent und damit klar über das Zwei-Prozent-Ziel der Fed gestiegen. Die Notenbank will geldpolitisch jedoch nicht reagieren, da sie den Preisschub als zeitweiliges Phänomen betrachtet./bgf/jkr/mis