Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte in einem Gespräch mit dem Radiosender "Onda Cero" in Madrid, dass er "einen starken wirtschaftlichen Aufschwung in den Jahren 2021/22 erwartet". Weitere Zitate "Es wird erwartet, dass die Aktivität in Q122 (ab Q322) wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht." "Die Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...