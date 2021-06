DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen des Mittsommerfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.271,25 -0,02% +14,48% Euro-Stoxx-50 4.116,82 -0,14% +15,88% Stoxx-50 3.539,49 -0,10% +13,87% DAX 15.565,65 -0,15% +13,46% FTSE 7.118,51 +0,12% +10,05% CAC 6.623,93 -0,11% +19,32% Nikkei-225 29.066,18 +0,66% +5,91% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,02 -0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,14 73,30 -0,22% -0,16 +51,2% Brent/ICE 75,35 75,56 -0,28% -0,21 +47,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,31 1.775,48 +0,44% +7,84 -6,0% Silber (Spot) 26,20 25,98 +0,87% +0,23 -0,7% Platin (Spot) 1.105,20 1.096,25 +0,82% +8,95 +3,3% Kupfer-Future 4,32 4,31 +0,29% +0,01 +22,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Noch recht unentschieden erscheint das vorbörsliche Marktgeschehen an der Wall Street am Freitag. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes tendieren kaum verändert, nachdem am Vortag der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite neue Rekordstände erklommen hatten. Die Themen sind nach wie vor die Geldpolitik und die Inflation. "Wir sind noch in einer Phase, in der die Aktivitätsdaten anziehen", sagt Fondsmanager Hani Redha von PineBridge Investments, der auf Daten zur Geschäftsaktivität der Eurozone hinweist. Es sei normal, dass Aktien von Zeit zu Zeit eine gewisse Volatilität aufwiesen. Doch die fundamentale Unterstützung mit sich bessernden Daten sei entscheidend. Hinzu kommt, dass US-Präsident Joe Biden sich mit einigen Senatoren auf einen billionenschweren Infrastrukturplan verständigt hat, der über fünf Jahre in das Stromnetz, Straßen, Brücken und andere Infrastruktur investieren soll.

Mit einem Kursfeuerwerk werden die Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Die Aktie macht einen Satz um gut 11 Prozent nach oben. Der US-Sportartikelhersteller verdoppelte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr annähernd und kehrte in die Gewinnzone zurück. Ganz anders bei Fedex, wo es nach dem Geschäftsbericht um 4,3 Prozent nach unten geht. Bei dem Logistiker war dem Markt gut offenbar nicht gut genug, denn Fedex hatte Rekordzahlen berichtet. Für das Kursminus ist laut Marktbeobachtern der verhaltene Ausblick verantwortlich.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: -13,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 86,5 1. Umfrage: 86,4 zuvor: 82,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet -Etwas Druck auf die Märkte kommt vom Auto- und Reisesektor. "Suzuki warnt, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern lange andauern könnten", so ein Händler. Daimler, BMW und VW verlieren bis zu 1,7 Prozent. Autos geben im Schnitt 0,7 Prozent nach. Übergeordnet stützt die Einigung der US-Regierung mit dem Senat auf ein Infrastrukturpaket. Mit einem Plus von 0,2 Prozent liegt der Bankensektor gut im Markt. Alle Institute hätten den jüngsten US-Stresstest bestanden. Besonders positiv abgeschnitten habe die US-Tochter der Deutschen Bank. Die Aktie gewinnt 0,6 Prozent. Vallourec geben kräftig um 8,5 Prozent nach. Grund ist eine Kapitalerhöhung, wie ein Händler sagt. Nach guten Nike-Zahlen geht es für Adidas (+5,5%) und Puma (+1,7%) nach oben. Deutsche Post (-0,8%) fallen dagegen nach einem schwachen Ausblick von Fedex. Der Kurs der Hornbach Holding steigt um 13,2 Prozent. Das Unternehmen meint nun, das EBIT könnte im besten Fall das Vorjahresergebnis wieder erreichen, nachdem es bisher von einem deutlichen Rückgang ausgegangen war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1946 +0,13% 1,1934 1,1905 -2,2% EUR/JPY 132,31 +0,03% 132,30 131,84 +4,9% EUR/CHF 1,0951 -0,01% 1,0961 1,0952 +1,3% EUR/GBP 0,8594 +0,27% 0,8552 0,8549 -3,8% USD/JPY 110,76 -0,10% 110,79 110,74 +7,2% GBP/USD 1,3900 -0,14% 1,3931 1,3927 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4580 -0,18% 6,4849 6,4841 -0,7% Bitcoin BTC/USD 33.753,51 -3,03% 33.916,01 30.845,26 +16,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Konjunkturzuversicht hat für eine freundliche Stimmung gesorgt. Die Börsen folgten damit ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim Nasdaq-Composite. Dort hatte für Optimismus gesorgt, dass US-Präsident Joe Biden eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte für sein geplantes hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket. Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund. Der Nikkei-Index zog um 0,7 Prozent an. Am besten schlugen sich die Börsen in Schanghai und Hongkong mit Gewinnen bis 1,4 Prozent. Der südkoreanische Kospi stieg um 0,5 Prozent und überschritt bei seiner fortgesetzten Rekordjagd erstmals die Marke von 3.300 Punkten. In Sydney bremste im Späthandel etwas, dass für Sydney nun doch wieder coronabedingte Lockdown-Maßnahmen beschlossen wurden. Händler in Tokio berichteten von Kursgewinnen bei konjunkturempfindlichen Stahl- und Energiewerten. Panasonic (+4,9%) profitierten davon, dass das Unternehmen seinen kompletten Tesla-Anteil für rund 3,9 Milliarden Dollar verkauft hat, die Kundenbeziehung zu Tesla aber beibehält.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch am Freitag auf der Stelle. "Günstige Konjunkturaussichten und die unverändert lockere Geldpolitik hält die Spreads weiterhin auf engem Niveau", so ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP-CFO: Konglomeratsabschlag nicht gerechtfertigt

Der Softwarekonzern SAP sieht mit der Umsetzung seiner Cloudstrategie, aber auch mit dem Lizenzgeschäft weiteres Aufwärts- und Rekordpotenzial für seinen Aktienkurs. "Mein Eindruck ist, dass SAP im Vergleich zu reinen Cloud-Anbietern wie Salesforce oder Workday an der Börse eine Art Konglomeratsabschlag für das bestehende Lizenzgeschäft bekommt", sagte Finanzvorstand Luka Mucic gegenüber Euro am Sonntag. "Zu Unrecht, denn auch dieses Geschäft ist hochprofitabel und, was den Wartungsumsatz angeht, gut planbar."

Gea verlängert Vorstandsmandat von CFO Ketter bis 2027

Der Anlagenbauer Gea Group bindet seinen Finanzvorstand für weitere fünf Jahre. Das Vorstandsmandat von CFO Marcus Ketter wurde vorzeitig bis zum Ablauf des 19. Mai 2027 verlängert. Ketter sitzt seit Mai 2019 im Vorstand von Gea, seine Bestellung wäre kommendes Jahr ausgelaufen.

IPO/Maues Börsendebüt für Bike24

Ein eher enttäuschendes Börsendebüt hat Bike24 zum Wochenausklang verzeichnet. Der erste Kurs lag bei 15,30 Euro und damit nur knapp über dem Ausgabepreis von 15 Euro. Und dieser lag bereits am unteren Ende der ursprünglichen Spanne zwischen 15 und 19 Euro. Aktuell werden die Titel mit 15,55 Euro gehandelt, ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Steinhoff verringert Verlust bei steigendem Umsatz

Steinhoff International hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 bei steigenden Umsätzen den Fehlbetrag reduziert. Operativ erzielte der in Südafrika beheimatete Einzelhändler unterdessen einen Gewinn. Grund seien die zunehmend geringeren Corona-Restriktionen und die breite Aufstellung von Steinhoff in vielen Ländern.

Hauptaktionär von PVA Tepla gibt gut 10 Prozent ab

Der Hauptaktionär von PVA Tepla reduziert seine Beteiligung deutlich, bleibt aber größter Anteilseigner des Herstellers von Anlagen zur Herstellung und Veredlung von Werkstoffen. In einer Mitteilung des Unternehmens aus heißt es, die PA Beteiligungsgesellschaft mbH habe 2,5 Millionen PVA-Tepla-Aktien an institutionelle Investoren verkauft. Ihr Anteil sei dadurch von etwa 25 auf rund 14,5 Prozent geschrumpft.

Renault und STMicroelectronics kooperieren bei Chip-Beschaffung

Renault will sich die Belieferung wichtiger Halbleiterkomponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge durch eine Kooperation mit STMicroelectronics sichern. Die beiden Unternehmen kündigten eine Partnerschaft für die Beschaffung von Chips an. Die Leistungshalbleiter sollen ab 2026 in Fahrzeugen des französischen Herstellers eingebaut werden.

FDA gibt Roche-Arznei Notfallzulassung zur Covid-19-Behandlung

Die US-Arzneimittalaufsicht hat dem Schweizer Pharmakonzern Roche eine Notfallzulassung für sein Medikament Actemra/RoActemra zur Behandlung bestimmter Covid-19-Patienten gegeben. Behandelt werden dürfen an Covid-19 erkrankte Erwachsene und Kinder im Alter von mindestens zwei Jahren, die im Krankenhaus behandelt werden. Die FDA-Entscheidung basiert auf den Ergebnissen von vier Studien mit mehr als 5.500 Krankenhauspatienten.

Britische Marktaufsicht geht gegen Amazon und Google vor

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Google und Amazon.com müssen sich in Großbritannien mit der Marktaufsicht auseinandersetzen. Die Competition and Markets Authority (CMA) habe eine formelle Untersuchung gegen die US-Unternehmen wegen des Verdachts eingeleitet, dass beide nicht in ausreichendem Maße Online-Käufer vor gefälschten Produktbewertungen auf ihren Websites schützen. Die CMA will nun gezielt prüfen, ob die Firmen gegen das Verbraucherrecht verstoßen haben.

Ebay erhöht Aktienrückkauf auf 5 Mrd Dollar

Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen, nachdem der Transfer seines Kleinanzeigengeschäfts an Adevinta abgeschlossen ist. Der US-Konzern teilte mit, dass in diesem Jahr Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden sollen. Im vorherigen Rückkaufplan waren es nur 2 Milliarden Dollar.

Fedex steigert Investitionen in Logistik-Netzwerk

Fedex will die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr um 22 Prozent hochfahren, um die Kapazität des Logistiknetzwerks zu erhöhen. In jüngster Vergangenheit hatte der starke Anstieg bei Online-Bestellungen zu Zustellungsverzögerungen geführt.

Panasonic bestätigt Verkauf der kompletten Tesla-Beteiligung

Der japanische Technologiekonzern Panasonic hat seine gesamte Beteiligung an seinem Batterie-Kunden Tesla für geschätzte 3,61 Milliarden US-Dollar verkauft. Das Aktienpaket sei bereits im Ende März 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr veräußert worden. Die Japaner hätten Tesla darüber informiert. Die Maßnahme soll die Belieferung von Batterien an den US-Elektroautohersteller nicht beeinträchtigen.

Toshiba-Aktionäre wählen Chairman wegen Governance-Mängeln ab

Die Toshiba-Aktionäre haben auf der Hauptversammlung den Chairman des Unternehmens, Osamu Nagayama, abgewählt. Die Aktionäre stimmten im Zusammenhang mit Vorwürfen, Nagayama habe zusammen mit der japanischen Regierung die Rechte ausländischer Aktionäre beschneiden wollen, mehrheitlich gegen seine Wiederwahl. Die genaue Stimmenzahl wurde nicht bekanntgegeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.