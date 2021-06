DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Unternehmenskredite wachsen im Mai erneut schwächer

Das Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum hat sich im Mai weiter verlangsamt. Die Jahreswachstumsrate der Buchkreditvergabe an Nicht-Finanz-Unternehmen sank nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine Jahresrate von 1,9 Prozent. Im April waren es noch 3,2 Prozent gewesen, im März 5,3 und im Februar 7,0 Prozent. Ursache war der pandemiebedingte Anstieg der Unternehmenskreditvergabe im Frühjahr des Vorjahres. Im Mai 2020 nahm die Kreditvergabe um 51 Milliarden Euro zu, während sie im Berichtsmonat um 12 Milliarden Euro sank.

EZB: NPL-Volumen sinkt 2020 weiter - aber 37,5% mehr "Evergreening"

Das Volumen der notleidenden Kredite (Non Performing Loans - NPL) der im Euroraum tätigen Inlandsbanken hat sich 2020 trotz der Corona-Krise weiter verringert. Allerdings nahm zugleich das Volumen der Kreditstundungen und -streckungen zu, und zwar vor allem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, sank das NPL-Volumen per Ende 2020 um 11,4 (2019: 12,4) Prozent auf 480 (542) Milliarden Euro. Diese Zahl umfasst die in den 19 Ländern des Euroraums ansässigen Banken.

EZB übernimmt Aufsicht über systemisch wichtige Investmentfirmen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ab 26. Juni die größten und systemisch wichtigsten Investmentfirmen beaufsichtigen. Laut EZB-Mitteilung müssen die namentlich noch nicht genannten Institute eine Banklizenz beantragen. Es handelt sich laut EZB um solche Institute, die wichtige Markt- und Investmentbanking-Dienstleistungen erbringen und damit ähnlich wie Banken einem Kredit- und Marktrisiko ausgesetzt sind.

EU-Gipfel berät über wirtschaftliche Erholung

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben ihr Gipfeltreffen mit Beratungen zu Wirtschaftsfragen fortgesetzt. Am Freitag ging es unter anderem um die Wiederaufbaupläne der Mitgliedstaaten in der Coronavirus-Pandemie. Im Anschluss wollten die Staats- und Regierungschefs der 19 Länder mit der Gemeinschaftswährung beraten. Zu den Themen gehörten die geplante Bankenunion und die Pläne für einen digitalen Euro.

Bauindustrie warnt vor Lieferengpässen und teuren Baumaterialien

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie zeigt sich besorgt über Lieferengpässe und die starken Preissteigerungen bei Baumaterialien. Dies mache den Bauunternehmen zu schaffen. "Dies könnte nicht nur zu Verzögerungen bei einzelnen Projekten führen, die stark steigenden Baumaterialpreise drücken auch auf die - in der Bauwirtschaft im Vergleich zu anderen Zweigen des produzierenden Gewerbes ohnehin schwächere - Ertragslage", warnte der Vizepräsident Wirtschaft des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim Lorenz.

Bundesrat billigt das Lieferkettengesetz

Der Bundesrat hat das umstrittene Lieferkettengesetz gebilligt. Danach werden deutsche Unternehmen verpflichtet, bei ihren direkten Zulieferern auf Menschenrechte und Umweltstandards zu achten. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Das Gesetz sieht ab 2023 strengere Sorgfaltspflichten für Konzerne mit mindestens 3.000 Beschäftigten vor. Ab 2024 sind auch Betriebe mit mindestens 1.000 Mitarbeitern erfasst, was schätzungsweise tausende von Unternehmen betrifft.

Bundesrat will Börsengesetz wegen Cum/Ex ändern

Der Bundesrat hat beschlossen, einen Gesetzentwurf zur Änderung der Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz in den Bundestag einzubringen. Er basiert auf einer Initiative des Landes Hessen. Deren Ziel ist es laut Bundesrat, den Informationsaustausch zwischen Finanzämtern und Börsen zu verbessern, um Steuerstraftaten auf den Kapitalmärkten früher erkennen zu können und das Vertrauen in die Integrität des Wertpapierhandels zu schützen.

Bundesrat beschließt Reform der Unternehmenssteuer

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf für eine Unternehmenssteuerreform gebilligt. Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts bedurfte der Zustimmung der Länder, um wie geplant Anfang 2022 in Kraft treten zu können. Kern ist die Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer, die es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht, wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden. Optierende Personengesellschaften sollen so die im Unternehmen verbleibenden Gewinne reinvestieren können.

Bundesrat beschließt Gesetz gegen Steuervermeidung

Der Bundesrat hat schärfere Regelungen zur Bekämpfung aggressiver Steuergestaltungen beschlossen, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf den Weg gebracht und die der Bundestag verabschiedet hatte. Strategien multinationaler Unternehmen zur Steuervermeidung sollen durch die neuen Regeln des Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie laut Scholz' Ministerium wirksam bekämpft werden.

Bundesrat billigt Maßnahmen für Geldwäschebekämpfung

Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat der Bundesrat zuvor vom Bundestag beschlossene Regeln für die Schaffung von mehr Transparenz über deutsche Gesellschaften und ihre wirtschaftlich Berechtigten gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenartagung in Berlin darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Der Bundestag hatte das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz vor zwei Wochen beschlossen.

Bundesrat billigt Einführung der Frauenquote in Vorständen

Der Bundesrat hat die Einführung einer Frauenquote in Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen gebilligt. Künftig muss bei mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau am Tisch sitzen. Die deutsche Wirtschaft hat im Vorfeld der Abstimmung gewarnt, dass die Quote eine große Herausforderung sei und man eine per Gesetz vorgeschriebene Personalpolitik kritisch sehe.

Bundesrat billigt Reform des Patentrechts

Der Bundesrat hat eine Reform des Patentrechts gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenartagung in Berlin darauf, zu dem Beschluss des Bundestages den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ziel der Novelle ist es unter anderem, einen Missbrauch des Patentrechts durch sogenannte "Patent-Trolle" zu beenden. Kernelement des zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes ist laut SPD-Fraktion, dass künftig die Verhältnismäßigkeit geprüft wird, wenn ein Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden soll. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes werde hierdurch gesetzlich verankert.

