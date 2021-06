Hamburg (ots) - Es sind erstaunliche Zahlen, die die Herausgeber des "Neuen Testaments als Magazin" für den Infografikteil ihres imposanten Heft-Projekts zusammengetragen haben. Die vollständige Bibel kann derzeit in 694 Sprachen gelesen werden. Etwa 5,7 Milliarden Menschen haben damit Zugang zum Alten und Neuen Testament in ihrer Muttersprache. Das Neue Testament wurde bis heute in 1542 Sprachen übersetzt. Nur etwa 3,6 Prozent aller Menschen können keinen Teil der Bibel in ihrer Muttersprache lesen oder hören. Die Bibelgesellschaften gehen dabei von weltweit rund 7350 Sprachen aus, zu denen auch 245 Zeichensprachen für Gehörlose gezählt werden.



Der Journalist Oliver Wurm und der Designer Andreas Volleritsch reklamieren für sich, die am besten lesbare Bibelausgabe gestaltet zu haben. Die liegt nun seit einigen Wochen bundesweit am Kiosk - und entwickelt sich, wen wundert es bei diesen Zahlen, auch dort zu einem Top-Seller. "Wir erhalten vor allem von Jugendlichen begeistertes Feedback, aber auch engagierte Priester und in der Seelsorge tätige Menschen arbeiten gerne mit unserer zeitgemäßen Darstellung des Neuen Testaments", berichten die beiden Macher.



900 Gramm bringt das 354 Seiten dicke Werk auf die Magazin-Waage. Die 16 Großformatbilder, der neongrüne Glanzlack auf dem Cover und die exklusive Buchbinderver- arbeitung machen das Magazin tatsächlich zu einem Hingucker am Kiosk. Und natürlich auch das Covermotiv selbst: Schauspielstar Sabin Tambrea (Ku'damm 63; Babylon Berlin) in der Rolle des Gekreuzigten, eine Szene aus dem Film "Jesus Cries" von Brigitte Maria Mayer.



"Der vollständige Text des Neuen Testaments zum Blättern, zum Lesen, zum Eintauchen ohne Barriere" - so bewerben Wurm und Volleritsch ihr NT-Magazin auf der Homepage bibelalsmagazin. Ein Bestseller eben.



