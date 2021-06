Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 10. Juli und 7. August 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit den Amigos, Stefanie Hertel und Claudia JungSänger und Gastgeber Andy Borg lädt auch im Sommer zu seiner Musikshow in sein gemütliches Weinstuben-Studio. Mit vielen Gästen präsentiert er Schlager-Hits, Volksmusik und die schönsten Evergreens. Außerdem erfüllt er Musikwünsche des Publikums. Am Samstag, 10. Juli 2021, 20:15 Uhr, sind unter anderem Stefanie Hertel und ihr Papa Eberhard, Claudia Jung, Laura Wilde, Olaf, der Flipper sowie Johannes Kalpers, Andy Anderson und das Bodensee-Quintett mit dabei. Vier Wochen später, am 7. August 2021, um 20:15 Uhr, sind unter anderem Anita & Alexandra Hofmann, Ramon Roselly Judith & Mel, die Amigos, Linda Feller, Teddy und die Lollipops sowie das Mühlbach-Quintett zu Gast bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR Fernsehen.Stefanie Hertel singt mit Papa EberhardStefanie Hertel tritt in "Schlager-Spaß" am 10. Juli gemeinsam mit ihrem Vater Eberhard auf - zusammen singen sie ein Medley. Außerdem liest Stefanie Hertel einen warmherzigen Fan-Brief von Gabi aus Lehndorf für Gastgeber Andy Borg vor. Sängerin Claudia Jung brachte ihr erstes Album 1986 heraus: "Ich war Arzthelferin, Fotolaborantin, Reiseleiterin und hab' im Büro gearbeitet", beschreibt sie ihre "längere Phase der Selbstfindung" zum Schlager-Star. Laura Wilde erbte die Musikalität von ihren hessischen Eltern und die Lebensfreude von ihrer ungarischen Oma. Sie entführt sie die Zuschauer*innen mit einem Urlaubshit nach Griechenland. Sänger Johannes Kalpers erfüllt den Musikwunsch von Sabine aus Weilheim. Andy Anderson, der Sänger der Originalbesetzung von "Mademoiselle Ninette" von "The Soulful Dynamics" ist mit seiner Ehefrau zu Gast. Fröhliche Stimmung kommt auch vom "Bodensee-Quartett".Sommer-Hits und Wohnzimmer-KonzertFrisch, leicht und spaßig geht es auch am Samstag, 7. August, zum "schönsten Schlager-Spaß des Monats", wie Gastgeber Andy Borg sagt. Regionale Musiker*innen repräsentiert das Mühlbach-Quintett vom Hegau am Bodensee. Das Schlager-Star-Duo Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch performt seinen Sommerhit "Sonnenkinder". Linda Feller enthüllt, dass sie zu ihrem 35-jährigen Bühnenjubiläum ein Duett mit ihrem Idol, Country-Superstar Dolly Parton, aufgenommen hat. Ein weiteres Highlight ist das "Wohnzimmer-Konzert" - ein Evergreen performt von Teddy und den Lollipops mit Schlager-Star Ramon Roselly. Der 27-Jährige hatte die Show mit seinem frischen Sommer-Hit "Absolut die 1" eröffnet und erzählt, dass er der Sohn einer Zirkusfamilie in siebter Generation ist. Und das macht ihn stolz - auch wenn er deswegen 44 verschiedene Schulen besuchen musste.Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Aufzeichnungen finden ohne Studiopublikum statt. Der SWR wird bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchführen.Sendungen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 10. Juli 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen;"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 7. August 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen;Weitere Informationen unter:http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-juli-august-2021SWR vernetzt Newswletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4952391