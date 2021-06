Aktuell notiert der Euro bei 1,0953 nach 1,0956 Franken am früheren Freitagmorgen und 1,0958 Franken am Donnerstagabend.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig von der Stelle bewegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1947 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Auch zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro nur wenig. Aktuell notiert er bei 1,0953 nach 1,0956 Franken am früheren Freitagmorgen und 1,0958 Franken am Donnerstagabend. Der Dollar wird derweil zu 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...