In den letzten Tagen hat sich die Aktie des Rüstungselektronikers an die Marke von 14 € herangekämpft. Sollte der Kurs diese Hürde nehmen, dürfte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Im optimalen Fall könnte es dann bis in die Region 15,50/16 € gehen. Das bisherige Allzeithoch der noch kurzen Börsenkarriere von Hensoldt liegt bei 17,46 €.



