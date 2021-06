DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Prognoseanhebung Objektumsatz für das Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta025/25.06.2021/14:00) - Nach Abschluss der Sommerauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und der 100%-igen Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG, Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, der Plettner & Brecht Immobilien GmbH sowie unter Berücksichtigung der bereits beurkundeten Maklerumsätze und der bisher im laufenden Quartal erzielten Ergebnisse der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ist absehbar, dass das bisherige Jahresziel für die wichtigste Kennzahl, den Objektumsatz, übertroffen wird.

Der Vorstand geht dabei aufgrund der stabilen Nachfrage nach Immobilien von guten Auktionsergebnissen auch im zweiten Halbjahr 2021 aus.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hatte sich für das Geschäftsjahr 2021 einen Objektumsatz von EUR 112,7 Mio. als Ziel für die gesamte Auktionshausgruppe gesetzt. Aufgrund der bisherigen Umsatzentwicklung prognostiziert der Vorstand nach aktueller Geschäftslage für das laufende Gesamtjahr nunmehr einen erhöhten Objektumsatz für die Gruppe von ca. EUR 135 Mio.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG Berlin, den 25.06.2021

(Ende)

