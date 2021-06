Neckarsulm (ots) - In der Juli-Ausgabe der Öko-Test überzeugt Kaufland mit drei Eigenmarkenartikeln. Die After Sun Lotion von Bevola erhält die Note "sehr gut". Das Mineralwsasser spritzig sowie das Jodsalz der Kaufland-Eigenmarke K-Classic werden mit "gut" ausgezeichnet.



Die After Sun Lotion von Bevola ist dermatologisch getestet, sie spendet 24 Stunden Feuchtigkeit und wirkt beruhigend auf sonnenverwöhnte Haut. Mit 0,95 Euro pro 200 ml zählt sie zu den Preissiegern der getesteten Produkte.



Das natürliche Mineralwasser aus der Quelle Wörth am Rhein punktet bei der Jury mit seinen Inhaltsstoffen und der ursprünglichen Reinheit. Es eignet sich besonders für eine natriumarme Ernährung und überzeugt mit 50 Prozent Rezyklatanteil in der PET-Einwegflasche. Das Jodsalz von K-Classic ist fein rieselnd und sofort löslich. Das Produkt ist ein hochwertiges Siedesalz und trägt insbesondere dazu bei, den Körper mit dem lebensnotwendigen Spurenelement Jod zu versorgen. Beide Produkte gehören jeweils zu den preisgünstigsten im Test.



Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.



Pressekontakt:



Kaufland Unternehmenskommunikation, Katherina Baborsky, Rötelstraße

35,74172 Neckarsulm, Telefon +497132-94-921117, presse@kaufland.de



Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4952456

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de