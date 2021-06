"Das Wachstum dürfte noch eine Weile über dem Potenzial liegen."Risikoassets wie Aktien, Unternehmensanleihen und Risikowährungen haben nach einigen Schwankungen infolge des Ausverkaufs an den Anleihemärkten in den letzten Wochen kräftig zugelegt. Zugleich sind auch die Rohstoffpreise gestiegen, während die implizite Volatilität an den Optionsmärkten gesunken ist (der Markt verlangt also eine niedrigere Prämie, um Anleger gegen eine ungünstige Performance...

Den vollständigen Artikel lesen ...