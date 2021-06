DJ MÄRKTE USA/Kaum verändert auf Rekordniveau

NEW YORK (Dow Jones)--Noch recht unentschieden erscheint das vorbörsliche Marktgeschehen an der Wall Street am Freitag. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes tendieren kaum verändert, nachdem am Vortag der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite neue Rekordstände erklommen hatten.

Die Themen sind nach wie vor die Geldpolitik und die Inflation. Wegen der massiven Teuerung ängstigen sich manche Börsianer vor einer Zinswende. Neue Daten am Freitag zeigen indes, dass die Persönlichen Ausgaben niedriger ausfielen als erwartet.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankern gingen in unterschiedliche Richtungen, doch besteht die Erwartung, dass eine Straffung der Geldpolitik auf Monate hin nicht zu befürchten ist. Im Einklang mit der rapiden Erholung der Wirtschaft ist dies ein ideales Szenario für die Aktienmärkte.

"Wir sind noch in einer Phase, in der die Aktivitätsdaten anziehen", sagt Fondsmanager Hani Redha von PineBridge Investments, der auf Daten zur Geschäftsaktivität der Eurozone hinweist. Es sei normal, dass Aktien von Zeit zu Zeit eine gewisse Volatilität aufwiesen. Doch die fundamentale Unterstützung mit sich bessernden Daten sei entscheidend.

Hinzu kommt, dass US-Präsident Joe Biden sich mit Senatoren beider Parteien auf einen billionenschweren Infrastrukturplan verständigt hat, der über fünf Jahre in das Stromnetz, Straßen, Brücken und andere Infrastruktur investieren soll.

Nike springen hoch nach Zahlen

Mit einem Kursfeuerwerk werden die Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Die Aktie macht einen Satz um gut 11 Prozent nach oben. Der US-Sportartikelhersteller verdoppelte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr annähernd und kehrte in die Gewinnzone zurück. Ganz anders bei Fedex, wo es nach dem Geschäftsbericht um 4,3 Prozent nach unten geht. Bei dem Logistiker war dem Markt gut offenbar nicht gut genug, denn Fedex hatte Rekordzahlen berichtet. Für das Kursminus ist laut Marktbeobachtern der verhaltene Ausblick verantwortlich.

Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen. In diesem Jahr sollen Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden, im vorherigen Rückkaufplan waren es nur 2 Milliarden Dollar. Die Aktie legt 0,3 Prozent zu.

Der IT-Dienstleister Synnex steigerte Gewinn und Umsatz deutlich zum Vorjahr, der Kurs tendiert aber unverändert. Synnex stellte für das laufende Quartal niedrigere Umsätze in Aussicht. Progress Software zeigen sich nach dem Quartalsausweis 0,2 Prozent schwächer.

Der Dollar gerät mit den niedrigen Persönlichen Ausgaben etwas unter Druck, der Euro steht nun wieder über 1,1950 Dollar. Der Goldpreis befestigt sich etwas bei 1.790 Dollar für eine Unze. Die Ölpreise tendieren kaum verändert.

Am Staatsanleihenmarkt verflacht sich die Zinskurve leicht, indem die Zweijahresrenditen etwas zulegen, während die Zehnjahresrenditen nachgeben. Kürzere Laufzeiten reagieren stärker auf Leitzinsfantasie.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 0,5 0,26 14,9 5 Jahre 0,90 -1,0 0,91 54,0 7 Jahre 1,25 0,0 1,25 59,9 10 Jahre 1,48 -1,0 1,49 56,4 30 Jahre 2,08 -1,8 2,10 43,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1957 +0,22% 1,1934 1,1905 -2,1% EUR/JPY 132,16 -0,08% 132,30 131,84 +4,8% EUR/CHF 1,0951 -0,02% 1,0961 1,0952 +1,3% EUR/GBP 0,8601 +0,35% 0,8552 0,8549 -3,7% USD/JPY 110,52 -0,31% 110,79 110,74 +7,0% GBP/USD 1,3903 -0,12% 1,3931 1,3927 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4553 -0,23% 6,4849 6,4841 -0,7% Bitcoin BTC/USD 33.230,01 -4,53% 33.916,01 30.845,26 +14,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,38 73,30 +0,11% 0,08 +51,7% Brent/ICE 75,64 75,56 +0,11% 0,08 +47,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.788,94 1.775,48 +0,76% +13,47 -5,7% Silber (Spot) 26,27 25,98 +1,15% +0,30 -0,5% Platin (Spot) 1.114,00 1.096,25 +1,62% +17,75 +4,1% Kupfer-Future 4,31 4,31 +0,08% +0,00 +22,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2021 08:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.