Gibt es bald positiven Cashflow bei Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) und Blue Lagoon (CSE: BLLG; FRA: 7BL)? Beide Unternehmen treffen konkrete Vorbereitungen für die Verarbeitung von hochgradigem Gold- und Silbererz aus der Dome Mountain Mine von Blue Lagoon. Nicola Mining ist bereit, die unternehmenseigene Aufbereitungsanlage auf seinem Gelände in Merritt, British Columbia, in Kürze wieder hochzufahren. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...