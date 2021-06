Der SMI schliesst nach einem Verlauf in engen Spannen um 0,05 Prozent höher mit 11'999,70 Punkten. Damit hat der Leitindex in dieser Woche ein halbes Prozent zugelegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag über weite Strecken seitwärts bewegt und auch nur wenig verändert geschlossen. Im Wochenvergleich ergibt sich trotzdem ein weiteres, wenn auch nur kleines Plus - das sechste in einer Reihe. Nach Wochen zum Teil kräftiger Gewinne mit einem neuen Rekordhoch habe der Markt eine Konsolidierung verdient, sagten Händler. Zudem konnte auch der mit...

