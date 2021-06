Das neue Update verwandelt Telegram in ein Tool für Gruppen-Videoanrufe, egal ob auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop. Telegram führt gleich mehrere neue Tools ein. Während Sprachanrufen in Gruppen lässt sich jetzt auch die Kamera einschalten und Chats bekommen Animationen, wie Telegram mitteilt. Video-Gruppenanrufe Bis zu 30 Personen können an einem Video-Meeting per Telegram teilnehmen. Die Kapazität soll aber bald ausgeweitet werden. Reine Audio-Meetings sind mit unbegrenzt vielen Personen möglich. Die ...

