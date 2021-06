Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag über weite Strecken seitwärts bewegt und auch nur wenig verändert geschlossen. Im Wochenvergleich ergibt sich trotzdem ein weiteres, wenn auch nur kleines Plus - das sechste in einer Reihe. Nach Wochen zum Teil kräftiger Gewinne mit einem neuen Rekordhoch habe ...

