Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit positiven Notierungen beendet. Der heimische Leitindex ATX ging mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent auf 3.481,60 Punkten ins Wochenende, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,07 Prozent auf 1.769,30 Zähler. Nach einem tieferen Vormittagsgeschäft drehte der ATX am Nachmittag ins Plus, wo er sich in einer relativ engen Bandbreite bewegte. Meldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...