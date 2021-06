Die letzten Wochen waren für die JinkoSolar-Anleger eine Geduldsprobe, doch die am Freitag veröffentlichten Quartalszahlen sorgen in der Community für Wochenend-Stimmung. Wir haben die wichtigsten Zahlen für Sie zusammengetragen. Die Quartalszahlen Viele Anleger haben auf diesen Freitag gewartet: Endlich öffnet JinkoSolar seine Bücher und gibt einen Einblick in die Zahlen des letzten Quartals. Mit einem Gesamtumsatz von 1,21 Mrd. USD ist die Vorhersage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...