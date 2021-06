DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta040/25.06.2021/19:20) - Der Vorstand der Deutsche Balaton hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr beschlossen. Unter Würdigung der kurzfristig absehbaren und mittelfristig zu erwartenden Entwicklung der Kapitalmärkte und der weltweiten Wirtschaft geht der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft gegenwärtig davon aus, dass sich das IFRS-Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens im Konzern im laufenden Geschäftsjahr im Mittel positiv entwickelt. Die weiterhin hohe und erhebliche Prognoseunsicherheit und Marktvolatilität im Zuge der Corona-Pandemie führt dazu, dass der Vorstand zu einer deutlich breiteren Prognoseeinschätzung gelangt. Insgesamt erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft für den Deutsche Balaton Konzern eine Veränderung des IFRS-Eigenkapitals von 0 % bis + 15 % für das Geschäftsjahr 2021.

