Der ehemalige Anbieter des SEO-Tools Onpage.org, der sich 2017 in Ryte umbenannt hatte, bringt nach einer frischen Finanzierungsrunde über 8,5 Millionen Euro jetzt das Tool Carbon KPI an den Markt. Ryte erfindet sich wieder einmal neu. 2012 als SEO-Anbieter mit Onpage.org gestartet, hat sich das Unternehmen 2017 in Ryte umbenannt. Erst kürzlich stand eine weitere Neupositionierung an. Seit vergangener Woche sieht sich Ryte als Website-User-Experience-Plattform. Damit will das Unternehmen wohl unterstreichen, dass die klassische SEO (Suchmaschinenoptimierung) nicht mehr reicht, um das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...